Россияне вынужденно отказываются от овощей в пользу круп

Россияне вынуждены заменять в своем рационе овощи на крупы, так как они более доступны по цене.

Согласно данным исследования, проведенного компанией GfK, россияне стали отказываться от овощей в пользу круп, так как начиная с 2014 года свежие овощи на российском рынке подорожали в среднем на 22%. Причем сокращение потребления россиянами овощной продукции за прошедший год в зависимости от вида товаров составило от 1,4–12,3% в натуральном и до 2,8% в денежном выражении. В компании отмечают, что наиболее сократилось потребление томатов, огурцов, картофеля, капусты и репчатого лука.

А вот с крупами на рынке наблюдается обратная ситуация. Продажи круп за последний год в натуральном выражении выросли на 1,3%, а в денежном выражении рост реализации крупяных изделий составил 9,1%. Причем специалисты отметили увеличение продаж таких круп, как булгур, киноа и кускус, пишет Коммерсант.