Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили текущие вопросы международной повестки.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили наиболее актуальные вопросы международной повестки и договорились поддерживать контакты на всех уровнях.

Основной темой переговоров стала ситуация на Востоке Украины и процесс разведения сил на линии разграничения вооруженных сил Украины и бойцов ДНР и ЛНР. Политики снова подтвердили свою приверженность Минским договоренностям и необходимость их выполнения. Также лидеры отметили важность соблюдения условий, прописанных в "формуле Штайнмайера".

Также, в ходе переговоров Путин и Меркель договорились о координации позиций стран в "нормандском формате", обсудили возобновление транзит газа через территорию Украины, отметили необходимость урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии и проблем с сирийскими беженцами, а также обсудили ливийский конфликт, подчеркнув важность прекращения боевых действий в стране, пишет РИА Новости.