Американская актриса из фильма "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет

Лорел Григгс умерла из-за сильного приступа астмы, ей было 13 лет

Американская актриса Лорел Григгс ушла из жизни в самом расцвете сил, ей было 13 лет. В Facebook дедушка актрисы Дэвид Ривлин сообщил, что причиной трагедии стало удушье из-за сильного приступа астмы, врачи старались ее спасти, однако безуспешно, она покинула этот мир. Впервые Григгс появилась на сцене в возрасте шести лет. Отмечается, что она принимала участие в постановках на Бродвее, включая мюзиклы "Кошка на раскаленной крыше" и "Однажды". Кроме того, американка снялась в картине Вуди Аллена "Светская жизнь", пишет РИА Новости.