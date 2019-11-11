В результате прорыва паропровода на заводе "Балтика" пострадали три человека

Один человек был госпитализирован с ожогами средней степени тяжести

В результате происшествия в районе завода пивоваренной компании "Балтика", находящегося в Санкт-Петербурге, пострадали три человека. На место аварии прибыли две бригады скорой помощи. Двоим пострадавшим помощь была оказана на месте аварии, а одну госпитализировали из-за полученных ожогов средней степени тяжести. Отмечается, что ее доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом сообщается в Twitter вице-губернатора города Анны Митяниной. Сейчас на месте происшествия работают бригады аварийной службы, им удалось устранить дефект на этом паропроводе, пишет ТАСС.