Ушаков не исключает, что саммит в "нормандском формате" может состояться в 2019 году

Юрий Ушаков считает, что встреча в "нормандском формате" обязательно состоится и, возможно, в 2019 году

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что как только появятся предпосылки для успешного проведения саммита в "нормандском формате", который будет означать продвижение вперед, а не исправление тех или иных документов, тогда российская сторона сразу же на него пойдет. Он подчеркнул, что никаких препятствий к этому нет. Также он пояснил, что Россия придерживается мнения, что необходимо реализовать хотя бы первые шаги для осуществления ранее достигнутых минских соглашений. Ушаков добавил, что сейчас между лидерами, в ходе телефонных разговоров, ведутся активные переговоры по этому вопросу. Помощник заключил, что работа в этом направлении ведется очень серьезно, поэтому он считает, что саммит обязательно будет проведен и, возможно, в этом году, пишет РИА Новости.