В Минкомсвязи допускают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

В Минкомсвязи допускают рост тарифов на услуги мобильной связи в 2020 году

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали, что в стране действительно существуют определенные причины для повышения тарифов на услуги сотовой связи. Дело в том, что из-за отмены роуминга внутри сети доходы операторов резко сократились, в то время как расходы на реализацию требований 374-ФЗ и увеличение затрат электроэнергии возросли. Кроме того в больших городах России наблюдается дефицит частот, но при этом трафик продолжает расти. Сейчас операторы ищут пути, которые способствовали бы разгрузке сетей. В Минкомсвязи подчеркнули, что если в ближайшее время не будет найдено решение этих проблем, тогда операторы будут вынуждены поднять трафик на услуги сотовой связи.

Ранее сообщалось, что в 2020 году цена сотовой связи в стране может повысится в лучшем случае на 10%, а в худшем – на 25%, пишет "Газета.Ru".