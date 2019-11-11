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В Минкомсвязи допускают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

11.11.2019 18:05
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В Минкомсвязи допускают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

В Минкомсвязи допускают рост тарифов на услуги мобильной связи в 2020 году

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали, что в стране действительно существуют определенные причины для повышения тарифов на услуги сотовой связи. Дело в том, что из-за отмены роуминга внутри сети доходы операторов резко сократились, в то время как расходы на реализацию требований 374-ФЗ и увеличение затрат электроэнергии возросли. Кроме того в больших городах России наблюдается дефицит частот, но при этом трафик продолжает расти. Сейчас операторы ищут пути, которые способствовали бы разгрузке сетей. В Минкомсвязи подчеркнули, что если в ближайшее время не будет найдено решение этих проблем, тогда операторы будут вынуждены поднять трафик на услуги сотовой связи.

Ранее сообщалось, что в 2020 году цена сотовой связи в стране может повысится в лучшем случае на 10%, а в худшем – на 25%, пишет "Газета.Ru".

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В 2020 году в России подорожает сотовая связь
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