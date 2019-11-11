Оператор "Северного потока – 2" начал арбитраж в отношении ЕС из-за поправок к Газовой директиве

Оператор проекта "Северный поток – 2" считает, что Евросоюз нарушил обязательства Энергетической хартии

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток – 2", начала арбитражное разбирательство против Евросоюза из-за противоречия поправкам к Газовой директиве. Официальный представитель организации Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал изданию ТАСС, что эти поправки нарушают договоренности Европейского союза касательно создания справедливых и равноправных условий, которые были прописаны в пунктах 10 и 13 Соглашения к Энергетической хартии.