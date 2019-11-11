Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран

В Минздраве считают, что если бы аналитики ОЭСР составляли рейтинг по данным 2018 года, тогда бы Россия не вошла бы в топ-10 самых пьющих стран мира

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале прокомментировал данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия заняла седьмое место по употреблению спиртных напитков, продемонстрировав самое большое сокращение потребления алкоголя за последние 12 лет. По словам заместителя, такая статистика его порадовала, ведь она свидетельствует о снижении смертности населения в экономически активном возрасте.

Также Салагай подчеркнул, что если бы аналитики ОЭСР за основу брали данные 2018 года, а не 2017-го, тогда Россия не оказалась бы в топ-10 самых пьющих государств, так как с 2003 года в нашей стране этот показатель уменьшился на 43% из-за эффективно проведенной Минздравом антиалкогольной политики: повышение акцизы, введение минимальной розничной стоимости на крепкие алкогольные напитки, внедрение системы мониторинга производства и продажи спиртной продукции, ограничение реализации алкоголя в вечернее время. Салагай полагает, что эти меры привели к снижению смертности более чем на 70%, связанных с алкогольным отравлением, а также способствовали достижению исторического максимума касательно средней продолжительности жизни в России, пишет РИА Новости.