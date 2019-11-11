В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство призвало власти Боливии и мировое сообщество к ответственности и здравомыслию

Внешнеполитическое ведомство России призывает политические силы Боливии найти законный выход из кризиса. Кроме того в МИД РФ озабочены тем, что оппозиция отказала правительству в совместном поиске конструктивных решений урегулирования конфликта. Также российское внешнеполитическое ведомство отметило, что события в этой стране развивались "по лекалам срежиссированного госпереворота". Подчеркивается, что МИД РФ призвало правительство Боливии и мировое сообщество к ответственности и благоразумию.

В минувшее воскресенье вооруженные силы Боливии вынудили Эво Моралеса покинуть свой пост для обеспечения стабильности в стране. Отмечается, что некоторые представители высшего руководства также подали в отставку. Согласно законодательству страны, полномочия по управлению Боливией перешли ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес, пишет РИА Новости.