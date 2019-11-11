Песков прокомментировал приобретение главы Сирии недвижимости в "Москва-Сити"

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о приобретении родственниками главы Сирии Башара Асада недвижимости на территории "Москва-Сити"

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают о том, есть ли у сирийского главы Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити". Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать статью, опубликованную в международной газете Financial Times, в которой сказано, что в разные годы родственники главы Сирии приобрели не менее 19 апартаментов на территории "Москва-Сити". Также Песков рассказал, что Кремль не должен отслеживать подобного рода информацию, ведь Россия – это абсолютно свободный рынок. Он добавил, что приобретение недвижимости иностранцами является довольно распространенной мировой практикой, пишет РИА Новости.