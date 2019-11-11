Разграбление месторождений нефти в Сирии – вопиющий пример политики США

По словам Башара Асада, сирийский народ от такого беспорядка, в котором не соблюдается международное право, негодует.

Разграбление сирийских нефтяных месторождений – это вопиющий пример политики американцев. Об этом в разговоре с RT заявил глава Сирии Башар Асад. Напомним, что большая часть (около 90%) нефти, о которой идет речь, находится на восточном берегу Евфрата, ранее являвшимся главным источником доходов боевиков. Сейчас регион контролируется союзниками США – курдскими отрядами. По словам Асада, сирийский народ от такого беспорядка, в котором не соблюдается международное право, негодует. И в этом, как заявил глава республики, вся политика США – грабить не только нефтяные, но и другие ресурсы.