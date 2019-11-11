В 2020 году в России подорожает сотовая связь

Стоимость сотовой связи может взлететь от 10 до 25%.

В следующем году в России может произойти резкое подорожание сотовой связи. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на прогнозы опрошенных аналитиков. Эксперты не исключают, что цена сотовой связи может взлететь от 10 до 25%. При этом отмечается, что это предварительные оценки. Уточненные прогнозы будут известны к концу ноября текущего года. Вместе с этим, как пишет СМИ, опрос, который недавно прошел среди россиян, показал, что большинство жителей страны (порядка 70%) уже почувствовали подорожание сотовой связи.