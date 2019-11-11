«Почта России» будет быстрее доставлять посылки
Срок доставки посылки для многих россиян не будет превышать двухдневного срока.
«Почта России» сокращает сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение организации, соответствующие изменения и новые нормативы вступают в силу с 15 ноября. Как отмечается, с этого времени срок доставки посылки до пункта назначения для многих россиян не будет превышать двухдневного срока. При этом, как говорится в сообщении, «Почта России» обозначила точные контрольные сроки: от двух до восьми суток. Например, сроки доставки из городов-миллионников в населенные пункты, где население превышает сто тысяч человек (а также обратно) будет сокращен до двух-трех дней.
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