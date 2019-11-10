Эти согревающие напитки предотвращают сердечные заболевания

Если вы предпочитаете эти напитки, то вы сделали правильный выбор, поскольку они помогают уменьшить сердечные заболевания.

Исследования показывают, что употребление умеренного или большого количества чая улучшает здоровье сердца и снижает риск смерти от ишемической болезни сердца.

Точно так же употребление кофе в умеренных количествах связано с понижением риска сердечных заболеваний.

Исследование, проведенное в Голландии, изучало, как потребление чая и кофе влияет на сердечно-сосудистые заболевания и смерть среди 37 514 участников в течение 13 лет. Они обнаружили, что употребление от трех до шести чашек чая в день снижает риск смерти от болезней сердца на 45%. А употребление более шести чашек чая в день было связано с 36% снижением риска сердечных заболеваний.

Употребление от двух до четырех чашек кофе в день снизило риск сердечных заболеваний на 20% по сравнению с теми, у кого было менее двух или более четырех чашек кофе в день. Кроме того, скромное употребление кофе - от двух до четырех чашек в день - может частично снизить риск смерти от сердечных заболеваний и всех причин.

Вопреки распространенному мнению, что употребление кофе может вызвать инсульт, ни кофе, ни чай не влияют на риск инсульта.

«Хотя предыдущие исследования показали, что кофе и чай, по-видимому, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, данные о риске инсульта и риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний не были окончательными», - сказала автор исследования профессор Ивонн Т. ван дер Шоу. «Наши результаты показали, что польза от употребления кофе и чая достигается без увеличения риска инсульта или смерти от всех причин».

Польза для здоровья сердца от употребления чая может быть связана с флавоноидами, которые являются природным антиоксидантом в чае.

В этом исследовании о потреблении чая и кофе сообщалось самостоятельно, и поэтому нет информации о том, какой тип чая употреблялся участниками. Но известно, что в Нидерландах 78% потребляемого чая - черный, а 4,6% - зеленый.

Исследователи также добавили, что любители чая не курят и имеют более здоровую диету и образ жизни в отличие от пьющих кофе, пишет PsyBlog.