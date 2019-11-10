Пляж в Финляндии покрылся «ледяными яйцами»

Удивительное природное явление наблюдали на пляже в Финляндии, где на берегу изо льда сформировались гладкие ледяные шары, похожие на гигантскую кладку черепаших яиц.

Но откуда взялись эти «ледяные яйца»? По мнению специалистов, ледяные шары были сформированы необычным сочетанием погоды и волн. При определенной температуре и ветре вода обволакивает мелкие песчинки и камни, моментально застывая и образуя шарообразные льдинки.

Фотограф-любитель Ристо Маттила запечатлел необычный пейзаж на пляже острова Хайлуото в Ботническом заливе Балтийского моря.

По словам фотографа, «ледяные яйца» были рассыпаны вдоль береговой линии. Их размер варьировался от среднего куриного яйца до здоровенного футбольного мяча. Маттила сфотографировал увиденное и отметил, что не видел ничего подобного за последние 25 лет, пишет livescience.com.

Такое же явление несколько лет назад наблюдали и в российском селе Ныда на Ямале. В 2016 году жители поселка обнаружили гигантские ледяные и снежные шары, покрывающие 18-километровую полосу береговой линии. Диаметр шаров варьировался от 10 до 30 сантиметров.