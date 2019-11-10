Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам

О подведении итогов выполнения KPI рассказали вице-губернаторы регионов.

Во время семинара для вице-губернаторов по внутренней политике первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI Кремлем и регионами. В частности были определены лидеры и аутсайдеры регионов по доверию президенту и губернаторам.

Так, лидером по уровню доверия президенту оказался Крым, за ним следуют Чечня, Брянская, Липецкая области, а меньше всего доверяют главе государства в Хабаровском крае и Архангельской области.

Архангельская область стала лидером и по количеству граждан, не доверяющих своему губернатору. Также, главам регионов не доверяют в Еврейской автономной области, Иркутской области, Республике Коми и Красноярском крае. А вот в Ингушетии, Курганской и Курской областях выявлен самый высокий процент доверия губернаторам, пишет РБК.