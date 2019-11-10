США не будут оказывать помощь Украине вечно
Роберта О'Брайена спросили, будут ли Соединенные штаты оказывать военную помощь Украине до того момента, пока Россия не перестанет поддерживать сепаратистов.
В ответ на соответствующий вопрос журналистов, помощник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Штаты не будут оказывать помощь Украине вечно. По его словам, он не будет делать предсказания о том, как в дальнейшем будут развиваться взаимоотношения между Россией и Украиной, но он надеется, что страны смогут "поладить" и заключат мирный договор. Тем не менее политик подчеркнул, что США является первой страной, которая начала поставлять вооружение Украине отметив, что, конечно, вечно такая ситуация продолжаться не может, пишет ТАСС.
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Я думаю что согласно "амеровским принципам" (если они конечно у них есть),- то 1) что 7 Английских (Британских) колоний в Северной Америке,- принявших "Декларацию независимости",- являются САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ. И почему Сша тогда никто не называет "самопровозглашенными"??!! 2) Они были самыми что ни наесть "голимыми СЕПАРАТИСТАМИ". Опять же почему то сами себя они так не называют.