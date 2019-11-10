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Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского

10.11.2019 16:42
Комментарии: 1
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского

Жители ДНР и ЛНР больше всех доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

Украинский институт будущего и издания «Зеркало недели» провел исследование среди жителей ДНР и ЛНР на предмет доверия кому-либо из соотечественников. Так, участников опроса попросили назвать человека, которому они оказывают доверие. Первое место в опросе занял президент России Владимир Путин. Ему доверяют порядка 11,2% респондентов. Второе место жители Республик отдали Владимиру Соловьеву. Он набрал 9,1% голосов, а телеведущей Ольге Скабеевой, которая заняла третье место, доверяют 6,7% участников опроса.

Причем за Владимира Зеленского проголосовали 1,3% опрошенных, глава ДНР Денис Пушилин набрал 2,9% голосов, за главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука проголосовали 1,6% жителей Донбасса, а лидер украинской Партии Шария Анатолия Шария, у которого самый лучший результат среди политических деятелей Украины, набрал 1,7% голосов, пишет РБК.

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18:29 0 0
Oleg-sg:

Говорят в Камеруне рейтинг путина с соловьевым вообще зашкаливает

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