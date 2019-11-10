Украине придется учиться жить рядом с Россией

Украина должна выстраивать четкие и рациональные взаимоотношения с Россией, исходя их собственного интереса.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что стране необходимо научиться жить рядом с Россией. По его словам, Россия не изменит своих геополитических взглядов, поэтому, так как страны являются соседями, необходимо научиться жить с учетом этих реалий.

Также, Кулеба подчеркнул, что необходимо налаживать нормальные взаимоотношения с Россией, отметив три сферы отношений: межчеловеческие, экономические и политические. Политик подчеркнул, что с человеческими и политическими взаимоотношениями с российской стороной "все более-менее ясно", а вот экономические взаимоотношения он предложил выстраивать на основе прагматического подхода и исходя из интересов Украины, пишет РИА Новости.