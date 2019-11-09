Орешкин назвал главную причину замедления роста экономики России

Главной причиной медленного роста экономик стран является высокий уровень социального неравенства.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал главную причину медленного роста российской экономики. По его мнению, негативное влияние на экономический рост оказывает сильное социальное неравенство в стране. Причем министр отметил, что в России, в отличие от большинства развивающихся стран, показатель неравенства является стабильным. Этой позитивной тенденции удалось добиться специальными мерами, принимаемыми государством, такими, как увеличение заработных плат бюджетникам, оказание поддержки семьям с детьми, повышение минимального размера оплаты труда и т.д., пишет Российская газета.