Россияне забирают деньги из Сбербанка

За прошедший месяц граждане страны забрали из кредитной организации "Сбербанк" порядка 79 млрд рублей.

Сбербанк России сообщил, что за прошедший месяц средства клиентов банка в секторе розницы сократились на 79 млрд рублей. Именно такую сумму граждане страны забрали из Сбербанка. В настоящее время общая сумма средств розничных клиентов, размещенных в кредитной организации составляет 13,07 трлн рублей.

Специалисты банка утверждают, что такое падение произошло из-за продолжающейся оптимизации денежных средств клиентов, снижения уровня инфляции и смягчения Банком России монетарной политики страны.

При этом, отмечается, что несмотря на отток клиентских средств, руководство банка приняло решение о снижение ставок по вкладам, причем только за первую неделю ноября ставки были снижены два раза, пишет газета Ведомости.