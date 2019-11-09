В Петровском началось разведение сил ДНР и Украины

Ополченцы ДНР и бойцы Украины приступили к разведению сил в поселке Петровском.

ДНР и Украина приступили к разведению сил на линии соприкосновения в Петровском. В настоящее время бойцы ДНР выводят из поселка технику и уезжают сами. То же самое происходит и с украинской стороны. Весь процесс отвода сил на данном участке займет трое суток, в течение которых за ходом мероприятий будут следить наблюдатели ОБСЕ. Причем ополченцы ДНР заявили, что готовы завершить отвод сил за сутки, Украина же потребовала все положенное для разведения время, пишет РИА Новости.