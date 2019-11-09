Стабильность на Украине является проектом США

США давно работают над обеспечением мира и стабильности на Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты стремятся к обеспечению стабильности на Украине. Это является приоритетным направлением работы в регионе. Причем для обеспечения стабильности США поставляют Украине вооружения, в качестве военной помощи. Помпео подчеркнул, что это решение является необходимым для того, чтобы Украина смогла защитить свою независимость и успешно противостоять российской агрессии, пишет ТАСС.