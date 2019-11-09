Украинцы являются создателями первых спутника и вертолета

Главным капиталом Украины являются ее граждане, которые подарили миру много открытий.

Во время своего выступления на Киевском международном экономическом форуме, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно украинцы подарили миру первые вертолет, искусственный спутник Земли, ракетный двигатель, а также ряд других важнейших мировых открытий, включая прообраз рентгена, самый большой самолет в мире и сервисы PayPal и WhatsApp.

При этом глава государства назвал Украину "феноменальной страной", главным богатством которой является ее население. Зеленский особо подчеркнул привлекательность страны для инвестиций, поставив Украину в число одного из самых "интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".

Тем не менее Зеленский признает, что страна нуждается в реформах. Причем проведение преобразований и вложение достаточного количества средств сделает Украину мировым "бриллиантом", пишет РИА Новости.