В Росстате определили регионы, где преобладает мужское и женское население

Мальчиков в России рождается больше, чем девочек, но после 35 лет соотношение мужчин и женщин меняется в обратную сторону.

Специалисты Росстата, на основании проведенного исследования, определили, в каких регионах России проживает больше мужчин, а в каких преобладающим населением являются женщины. Единственным "мужским" регионом страны оказался Чукотский автономный округ, причем согласно полученным данным, превосходство мужского населения минимальна и составляет менее одного процента.

При этом в таких субъектах РФ, как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край и Чечня соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое, но женского населения все-таки немного больше (расхождение составляет не более одного процента).

В остальных регионах проживает больше женщин, причем разница в мужском и женском населении доходит до 6-10%. А наименьшее количество мужчин зафиксировано в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях, Республике Ингушетия и Санкт-Петербурге, пишет Российская газета.

Также специалисты отметили, что в России рождается больше мальчиков и в возрастных группах до 35 лет наблюдается превышение количества мужчин над женщинами. Но после 35-летнего возраста статистика меняется и мужчин становится меньше, чем женщин. Причем с каждой последующей возрастной группой разрыв между количеством мужчин и женщин увеличивается.