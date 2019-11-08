Знаете ли вы, что динозавры жили на другой стороне галактики?

Клеопатра жила ближе к созданию популярного телешоу RuPaul's Drag Race, чем к строительству Великой пирамиды в Гизе. Кроме того, Оксфордский университет старше ацтеков (Оксфорд начал преподавать в 1096 году, ацтеки жили около 1300 года).

Вот еще один пример для вас, чтобы заняться своим чувством времени, как недавно отметила ученый из НАСА доктор Джесси Кристиансен, которая показала, что когда динозавры бродили по Земле, они делали это на другой стороне галактики.

Как вы все знаете, подобно тому, как Земля вращается вокруг Солнца, Солнце (со всеми буксируемыми планетами) вращается вокруг центра галактики. Мы движемся со скоростью около 828 000 километров (514 500 миль) в час, на расстоянии около 28 000 световых лет от центра галактики. Это означает, что нам потребуется около 230 миллионов лет (по оценкам, это примерно 225–250 миллионов земных лет), чтобы пройти по орбите вокруг галактического центра Млечного Пути.

Это непостижимое количество времени. Чтобы сделать его еще более непостижимым, это означает, что многие из динозавров жили по ту сторону галактики для нас. Более того, со времен плезиозавров до события исчезновения, которое уничтожило последних динозавров, Солнечная система прошла три четверти пути вокруг центра галактики, пишет IFLScience.