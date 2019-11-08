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Идеальный завтрак с точки зрения науки

08.11.2019 20:09
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Идеальный завтрак с точки зрения науки

Вам не нужен доктор философии, чтобы знать, что завтрак - определенно лучшая еда дня, а наука может помощь увидеть химические процессы, лежащие в его основе, и сделать его идеальным.

Еда и наука идут рука об руку, в конце концов, что это за рецепт, если не научный протокол с регистрационными номерами? Вот несколько видов завтрака, которые можно улучшить с помощью науки, пишет ScienceFocus.

1. Воздушные хлопья

Чтобы сделать воздушные хлопья, нужно взять твердые зерна пшеницы или риса. Затем их слегка готовят, а затем помещают в так называемую "пушку", хотя, честно говоря, это скорее бомба. Зерна запечатывают и нагревают до тех пор, пока давление в пушке не увеличится. Тепло в пушке в сочетании с первоначальной готовкой превращает крахмал в зернах в густое желе.

После того, как желе образовано, вы щелкаете защелкой на крышке пушки, и зерна сильно взрываются. Как только крышка открывается, происходит значительное падение давления, которое вызывает испарение всей воды в желе и зерна превращаются хрустящие хлопья.

2. Готовим идеальное вареное яйцо

Приготовление яйца всмятку, с идеально посаженным белым и жидким желтком, по своей сути сложно. Проблема в том, что существует слишком много переменных, и любой рецепт вареного яйца неизбежно заставляет задуматься, что делать. Время, в течение которого нужно приготовить яйцо, зависит от его размера, температуры, глубины воды в емкости, скорости нагрева воды и того, в какой момент вы запускаете таймер для яиц. Измените любой из них, и это превратит простую задачу в случайную догадку. Если только вы не применяете науку.

Белок в яичном белке становится твердым при температуре от 61 ºC до 65 ºC, в то время как белок в яичном желтке не застывает до тех пор, пока вы не достигнете температуры от 66 ºC до 70 ºC. Так, чтобы приготовить яйцо всмятку, поместите яйцо в воду, выдержанную ровно при 65 ºC. Яичный белок застынет, а яичный желток останется жидким. У вас будет отлично приготовленное яйцо каждый раз. Единственный недостаток этого метода заключается в том, что нужно оставить яйцо в воде примерно на полтора часа. Это слишком высокая цена за идеальное яйцо?

3. Фтор на сковороде

Конечно, вы можете предпочесть поджарить яйцо и добавить пару кусочков бекона, но в этом случае подумайте, почему еда прилипает к сковороде. Мы предполагаем, что металлическая поверхность чего-то вроде сковороды по существу химически инертна, но это не так.

Если вы возьмете пищу, богатую белком, например, бекон или яйца, и разогреете ее выше 100 ºC на металлической поверхности, вы можете начать формировать химические связи между белком и атомами металла в сковороде. Высокая температура разрушает связи в белковых молекулах и, отчаянно пытаясь образовать новые связи, они затем присоединяются к металлу сковороды и прилипают.

Решение состоит в том, чтобы покрыть вашу сковороду чем-то действительно химически инертным. Слой политетрафторэтилена (иначе известный как PTFE или тефлон) создает слой связанных атомов фтора на поверхности. Фтор всегда связывается только с одной вещью, и в этом случае он связан с вашей кастрюлей, следовательно, ничто не прилипает к нему.

4. Взбитые яйца

Если вам приходилось взбивать яйца, чтобы сделать безе, добавление небольшого количества металла может помочь предотвратить чрезмерное взбивание.

Когда вы взбиваете яйца, вы расщепляете белок в яичном белке, и молекулы распадаются, образуя длинные пряди. Затем эти пряди обертываются маленькими крошечными пузырьками и стабилизируют пену, которую вы создаете. Однако, если вы продолжаете взбивать, пряди начинают прилипать друг к другу, сжиматься и выдавливать воду из всех пузырьков воздуха. В результате получается взбитое яйцо и мерзкая лужа, покрытая странной рассыпчатой ​​пеной.

Если только вы не используете медную чашу. Если вы это сделаете, небольшое количество меди будет растворяться в смеси с яичным белком, и это помешает слипаться прядям яичного белка. Они все еще могут стабилизировать пузырьки воздуха, но вы не можете перебивать яйца в медной миске.

5. Ежедневная порция кофеина

Кофеин является наиболее широко используемым психоактивным препаратом на планете. Это вызывает целый ряд фармакологических эффектов; предотвращает сонливость, повышает бдительность, повышает спортивные результаты и улучшает координацию. С другой стороны, это также вызывает сужение сосудов, увеличивает моторику желудочно-кишечного тракта, усиливает секрецию желудочной кислоты и в больших дозах является мочегонным средством.

Хотя это не является технически захватывающим в соответствии с принятыми психологическими определениями термина, оно вызывает легкую физическую зависимость. Все эти эффекты сводятся к тому, как кофеин мешает одному из наших нормальных нейротрансмиттеров. В частности, он блокирует химический мессенджер под названием аденозин.

Проблема заключается в том, что наш организм реагирует, изменяя нашу нейрохимию, поэтому мы становимся более чувствительными к аденозину, поэтому обычные пьющие кофеин не испытывают такого же прироста энергии от эспрессо, как тот, кто только изредка его пьет. Кроме того, даже одна чашка кофе в день сделает ваше тело более чувствительным к аденозину. Если вы внезапно перестанете пить свой ежедневный кофе или чай, эта чрезмерная чувствительность вызывает небольшой отек мозга, из-за чего у вас появляются головные боли, связанные с отменой кофеина, и вы чувствуете сонливость.

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