Назван срок первой поставки Су-57

ВКС должны получить 76 истребителей Су-57 до конца 2028 года

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что до конца 2019 года ВКС получат первый серийный самолет пятого поколения Су-57. Об этом он сообщил после визита авиационного завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре. Замминистра добавил, что, согласно действующему соглашению, воздушно-космические силы должны получить 76 самолетов Су-57 до конца 2028 года.

Российский истребитель Су-57 впервые побывал в воздухе девять лет назад. Он отличается высокой маневренной способностью, малозаметностью, может выполнять сверхзвуковые полеты, а также обладает инновационным комплексом бортового оборудования, что обеспечивает его превосходство над остальными самолетами, пишет РИА Новости.