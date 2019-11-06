Путин рассказал о назначении уникального российского оружия

Владимир Путин подчеркнул, что новое уникальное российское оружие направлено исключительно на защиту страны от внешних угроз

На встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю присвоения им высших воинских званий, президент России Владимир Путин заявил, что российская армия и флот доказали свою эффективность и готовность противостоять внешним угрозам, поэтому страна и дальше намерена наращивать свой военный потенциал, которого пока нет у других государств. Путин подчеркнул, что это делается не для того, чтобы кому-то угрожать, задача нового отечественного оружия – обеспечение безопасности России от внешних угроз, так как в последнее опасности для нашей страны возрастают. Также глава государства отметил, что выход США из ДРСМД привел к новой гонке вооружений, так как РФ пришлось отвечать на подобные угрозы, однако российская сторона готова сделать все, что от нее зависит для реализации процесса разоружения, пишет РИА Новости.