Международный суд ООН отклонил возражения, поданные Россией по иску Украины

Инстанция отклонила возражения, поданные Россией по иску Украины

Международный суд ООН рассмотрел, а потом отклонил предварительные возражения, поданные российской стороной по поводу украинского иска. В данном случае речь идет о споре касательно конвенций о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Соответствующее решение в пятницу, 8 ноября, огласил председатель института Абдулкави Ахмед Юсуф. Кроме того он добавил, что разбирательства по этому вопросу попадают под юрисдикцию суда ООН. Инстанция также отклонила возражение российской стороны касательно правомерности иска для рассмотрения. Подчеркивается, что институт должен определить крайний срок подачи контрмеморандума Москвы в ответ на меморандум Киева, а также перейти к рассмотрению дела по существу.

Напомним, что в январе 2017 года украинская сторона инициировала судебное разбирательство в отношении России, пишет ТАСС.