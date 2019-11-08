Engie оспорит штраф антимонопольщиков Польши за «Северный поток – 2»

Engie намерена незамедлительно обжаловать штраф, назначенный антимонопольным регулятором Польши

Нефтегазовая французская организация Engie собирается оспорить штраф в размере €40,3 млн за отсутствие содействия по делу о реализации проекта «Северный поток – 2», который был назначен польским антимонопольным регулятором UOKiK. В нефтегазовой компании Франции подчеркнули, что они полностью не согласны с этими претензиями и намерены обжаловать их незамедлительно, пишет RT.