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Engie оспорит штраф антимонопольщиков Польши за «Северный поток – 2»

08.11.2019 18:14
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Engie оспорит штраф антимонопольщиков Польши за «Северный поток – 2»

Engie намерена незамедлительно обжаловать штраф, назначенный антимонопольным регулятором Польши

Нефтегазовая французская организация Engie собирается оспорить штраф в размере €40,3 млн за отсутствие содействия по делу о реализации проекта «Северный поток – 2», который был назначен польским антимонопольным регулятором UOKiK. В нефтегазовой компании Франции подчеркнули, что они полностью не согласны с этими претензиями и намерены обжаловать их незамедлительно, пишет RT.

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