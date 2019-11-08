В России изменятся правила расчета тарифа на мусор

Дмитрий Медведев отменил налог на прибыль и плату за негативное воздействие на природу факторов, учитываемых при расчете тарифов на мусор

На сайте правовой информации опубликован документ, согласно которому премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил налог на прибыль и плату за негативное воздействие на природу факторов, учитываемых при определении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В постановлении сказано, что изменения в расчетах тарифа на мусор сделают его более понятным и прогнозируемым. Также ожидается, что в ближайшее время тарифная нагрузка на потребителей будет снижена, пишет ТАСС.