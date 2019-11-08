"Нафтогаз" убежден, что судебные споры между Россией и Украиной не мешают новому соглашению

Юрий Витренко считает, что отношения с чистого листа вовсе не означает аннулирование старых судебных споров

Украинская компания "Нафтогаз" 8 октября, в пятницу, фактически отказала российской стороне в мирном разрешении судебных споров. По словам исполнительного директора организации Украины Юрия Витренко, все эти проблемы, якобы мешающие подписанию нового соглашения на транзит газа, являются надуманными хотя бы потому, что новый договор заключается с обособленным оператором, а не с "Нафтогазом", поэтому контракт с "Газпромом" должен быть подписан на фоне судебных споров между Киевом и Москвой. Он резюмировал, что начинать отношения с Россией с чистого листа вовсе не означает, что старые иски должны быть аннулированы, эти споры должны рассматриваться в судебном порядке. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook, пишет ТАСС.