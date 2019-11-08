Пушилин заявил о симметричном ответе ДНР в случае входа украинской полиции в Петровское

Денис Пушилин сообщил о зеркальном ответе Донецка в случае, если силовики Украины войдут в зоны республики после разведения сил

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что если после разведения войск и техники в Петровском украинская полиция займет этот населенный пункт, тогда республика ответит зеркально: в этих зонах будут находиться представители силовых ведомств Донецка. Также Пушилин подчеркнул, что после этого процесс отвода войск и техники станет невозможным.

Таким образом глава ДНР ответил на высказывание временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, заявившего, что после вывода сил и техники республики из зон разведения войск, тогда эти территории без проблем смогут занять украинские полицейские и нацгвардейцы, пишет РИА Новости.