Песков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле считают глубокомысленным подход французского лидера к изучению вариантов развития России

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Франции Эммануэля Макрона о сценариях развития российского государства. Он подчеркнул, что представленные варианты сильно отличаются от других экспертных мнений, в которых содержатся поверхностные, русофобские и апокалиптические сценарии. Песков заявил, что в Кремле считают подход к изучению вариантов развития России, представленный Макроном, глубокомысленным. Представитель отметил, что Владимиру Путину близок сценарий французского президента, добавив, что РФ будет развиваться по пути, который выбрал глава российского государства и в нем содержатся все озвученные Макроном элементы.

Ранее глава Франции сообщил, что Россия может вернуть себе мировой статус супердержавы, причем благодаря своим собственным силам, а также перейти на евразийскую модель или же альтернативную сбалансированную схему отношений с Европой, пишет РИА Новости.