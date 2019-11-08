Макрон рассказал о трех сценариях развития России

Один из вариантов, по мнению президента Франции, связан с восстановлением статуса супердержавы.

Развитие России может происходить по трем сценариям – об этом в разговоре с изданием The Economist заявил лидер Франции Эммануэль Макрон. Как один из вариантов – восстановление статуса супердержавы, и в этом плане, как считает Макрон, Россия должна опираться только на свои силы. Хоть и реализовать это будет весьма сложно, особенно учитывая такие обстоятельства как недостаток экономической мощи и численности населения.

Еще один путь развития России, которую обозначил французский лидер – это «евразийская модель». В данном регионе уже есть доминант – Китай, однако российский лидер Путин «все дальше и дальше» от главы КНР Си Цзиньпина. И третий вариант, по которому, как считает Макрон, Россия может развиваться, учитывает новую, так называемую сбалансированную модель отношений со странами Европы.