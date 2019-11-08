Сбербанк представил самый мощный российский суперкомпьютер

Суперкомпьютер "Кристофари" по мощности занимает 7 место в Европе и 29 – в мире

Исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский сообщил, что кредитная организация представила самый мощный российский суперкомпьютер "Кристофари". Отмечается, что он предназначен для удобного и оперативного решения алгоритмов искусственного интеллекта, а также ожидается, что он ускорит обучаемость моделей. Об этом Рафаловский рассказал на конференции AI Journey. Этот компьютер был разработан вместе с компанией Nvidia. В нем содержатся вычислительные ускорители Tesla V100 и высокопроизводительные узлы NVIDIA DGX-2. Вице-президент Сбербанка заключил, что он по мощности занимает 7 место в Европе и 29 – в мире. Подчеркивается, что с 12 декабря 2019 года клиенты облачного сервиса SberCloud кредитной организации смогут получить доступ к ресурсам суперкомпьютера, пишет РИА Новости.