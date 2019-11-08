Антимонопольщики Польши назначили самый высокий штраф из-за "Северного потока – 2"

Антимонопольный польский регулятор UOKiK наложил на компанию Франции Engie штраф в размере €40,3 млн

Антимонопольный регулятор Польши UOKiK наложил на компанию Франции Engie, которая выступает одним из инвесторов газопровода "Северный поток – 2", штраф в размере €40,3 млн, так как она отказалась сотрудничать по делу о строительстве трубопровода. Отмечается, что этот штраф стал самым высоким по проекту "Северный поток – 2". Также регулятор не уточнил, был ли наложен штраф на другие компании, участвующие в реализации проекта, но добавил, что документы по делу продолжают изучаться. Французская компания не согласна с претензиями регулятора и намерена их обжаловать, пишет ТАСС.