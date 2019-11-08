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«Северный поток – 2» не спасли от газовой директивы ЕС

08.11.2019 14:01
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«Северный поток – 2» не спасли от газовой директивы ЕС

Бундестаг не спас «Северный поток – 2» от газовой директивы Евросоюза

На официальном портале бундестага сказано, что парламент Германии не принял поправки к газовой директиве Европейского союза, так как в поддержку данного законопроекта проголосовало 133 депутата, однако для его принятия необходимо 355 голосов. Очередное заседание должно пройти 8 ноября.

Напомним, что эти поправки предполагают некоторые исключения к требованиям газовой директивы для трубопроводов, которые были построены до мая 2019 года и которые не являются странами-участниками Евросоюза. Таким образом, газопровод «Северный поток – 2» не попадает под эти исключения, потому что его реализовали раньше указанного срока, пишет РБК.

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