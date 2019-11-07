Украина намерена найти новый способ блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и Прибалтика заявили, что они намерены придумать новый способ блокировки «Северного потока – 2»

На пресс-конференции заместитель руководителя украинского министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что Украина, Польша и страны Балтии придумают другой способ блокировки «Северного потока – 2». Он подчеркнул, что несмотря на желание германской стороны сохранить этот газопровод, нельзя допустить, чтобы в мире сохранилась старая модель газового рынка, где Россия является «неким динозавром».

Напомним, что проект «Северный поток – 2» должен обеспечить европейские страны поставками газа из России. Однако, Украина, Польша, Прибалтика и США выступили против реализации данного газопровода. Дело в том, что Киев боится потерять транзит российского голубого топлива через территорию страны, а Вашингтон планирует продавать свой СПГ государствам Евросоюза, пишет «Известия».