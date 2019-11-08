США признали, что отстают от России по гиперзвуковому оружию

Однако теперь, как заявил представитель Пентагона, эта ошибка будет исправлена, чтобы доказать «господство Штатов во всех будущих сражениях».

Представитель Пентагона и подполковник ВВС США Роберт Карвер подтвердил факт того, что США отстают от России в области развития технологий гиперзвукового оружия. Как передает Газета.ру, статья соответствующего содержания была опубликована в Newsweek. Как отмечает Карвер, в этом плане существует необходимость устранить эту «асимметрию в боевых возможностях».

По словам подполковника, Штаты в течение десятилетий лидировали в направлении исследования сверхзвуковых систем, однако по каким-то причинам данные технологии в качестве оружия не были использованы. Теперь же, как подчеркивает представитель Пентагона, работа будет продолжена, чтобы никто не сомневался в том, что США «способны сохранять господство во всех будущих сражениях».