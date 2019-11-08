В ООН приняли резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, США и Украина – против

За документ, который был принят по российскому проекту, проголосовали представители 121 страны, 55 решили воздержаться.

Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам подавляющим большинством голосов была принята резолюция, главный посыл которой состоит в борьбе против героизации нацизма. Как уточняет РИА Новости, за документ, который был принят по российскому проекту, проголосовали представители 121 страны, 55 решили воздержаться. Против выступили только две страны: США и Украина.

В самом документе звучат рекомендации о принятии конкретных мер, включая в сферах законодательства и образования, которые должны проводиться согласно установленным международным нормативам. Целью преобразований является остановить навязываемый «пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».