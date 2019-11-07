В США назвали самое "опасное" российское оружие

Самым "опасным" российским оружием в США назвали систему управления малыми беспилотниками для массированного удара "Стая-93".

В американском журнале Popular Mechanics вышла статья, в которой ее автор Кайл Мизоками рассказывает о самом "опасном", по его мнению, российском вооружении. Речь идет о российской системе управления малыми беспилотниками для массированного удара "Стая-93".

По словам автора, данные беспилотники невозможно остановить, так как они могут вертикально подниматься и садиться, а также нести боевую нагрузку до 2,5 кг. Мизоками утверждает, если объект будут атаковать сотни таких дронов, то самая эффективная система ПВО в лучшем случае сможет уничтожить 90% беспилотников, в то время как остальные 10% произведут свою разрушительную деятельность, пишет РИА Новости.

При этом автор статьи отмечает, что применение специальных "глушителей" не эффективно против "Стаи-93", ведь дроны являются автономными и не принимают радиосигналы. Специальная система, которая управляет БПЛА, предусматривает наличие ведомых и ведущих дронов. И в случае уничтожения ведущего дрона его место автоматически занимает другой беспилотник. Причем включить в систему можно бесконечное число БПЛА.