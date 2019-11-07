Эксперт назвал основные причины бедности большинства людей

Беспрецедентная доступность денег для богатых еще больше увеличивает разрыв между богатыми и бедными членами общества.

Финансист, основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио рассказал, почему в мире так много бедных людей и назвал основные причины бедности. По его мнению, деньги сильно обесценились для тех, у кого их много. В мире, по его словам, существует беспрецедентная доступность денег для богатых людей. Это приводит к неэффективному инвестированию, которое, зачастую, не приносит дохода. А страдают от этого люди, получающие социальное обеспечение, такие, как, например, пенсионеры.

При этом Далио назвал и то, как можно изменить ситуацию. Во-первых финансист предлагает урезать социальные выплаты, во-вторых можно увеличить налоговые поступления в бюджеты государств или начать печатать денежные знаки, включив печатный станок. Тем не менее он признает, что к оздоровлению экономики ни один из этих путей решения проблемы отношения не имеет, пишет Лента.ру.