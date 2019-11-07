WhatsApp изменил настройки приватности групп, теперь пользователя нельзя будет добавить в чат без соответствующего подтверждения

В блоге компании сказано, что в мессенджере WhatsApp обновились настройки приватности для групп. Отмечается, что теперь у пользователей расширятся возможности контроля приглашения в различные группы, например, без соответствующего подтверждения нельзя будет добавить нового участника в групповой чат. Для активации этой функции пользователям WhatsApp необходимо будет поменять настройки в разделе "Приватность/Конфиденциальность", а затем в "Группе". Кроме того можно будет выбрать определенные контакты, которые смогут приглашать пользователя в чат, пишет РИА Новости.