Перевозчик озвучил стоимость билетов на поезд в Крым

Цена билетов из Казанского вокзала Москвы в Симферополь в купе составит от 2966 рублей, а из Санкт-Петербурга в плацкартном вагоне – от 3500 рублей

Стоимость проезда из московского Казанского вокзала в Симферополь в вагоне купе составляет от 2966 рублей, а в СВ – от 9952 рублей. Цена билета из северной столицы России в плацкартном вагоне начинается от 3500 рублей, а в купе – от 3906 рублей. Об этом рассказал представитель частной российской компании "Гранд Сервис Экспресс", которая отвечает за перевозку жителей в Крымскую Республику. Также он подчеркнул, что ценовой вопрос билета в республику может изменяться в зависимости от спроса, сезонности и ряда других факторов.

Ранее стало известно, что реализация билетов на поезд в Крымскую Республику стартует в пятницу, 8 ноября, а первые вагоны отправятся в двадцатых числах декабря, пишет РИА Новости.