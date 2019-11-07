Как избежать 6 самых распространенных ошибок во время поиска работы?

Иногда непреднамеренная ошибка может лишить вас прекрасной возможности трудоустройства. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать распространенных ошибок, с которыми сталкиваются многие люди при поиске работы.

1. Не позволяйте своим социальным сетям рассказывать неверную историю

Работодатели регулярно ищут в Интернете информацию о кандидатах на работу. Если работодатель ищет ваше имя в Интернете, что он найдет? Будет ли информация (изображения, социальный контент и т. Д.) помогать или причинять вам вред при поиске работы? Убедиться в том, что ваше присутствие в Интернете точно представляет, кто вы есть. Когда вы просматриваете свою деятельность в Интернете, посмотрите на свое присутствие в Интернете с точки зрения работодателя.

Если есть что-то, что может быть воспринято как негативное или относительное, рассмотрите возможность его удаления. Дважды проверьте, что все ваши учетные записи в социальных сетях настроены как частные. Убедитесь, что все, что вы делаете, является хорошим представлением о том, кто вы есть. Это включает в себя имена электронной почты, социальные маркеры, веб-сайты, хэштеги, фотографии и т.д. Обновите свои профили, чтобы показать ваши действия и интересы. Например, если вы увлечены изменениями в мире, покажите, как вы участвуете в своем сообществе с помощью фотографий, блогов, общих статей. Будьте активны в своей области интересов в социальных сетях. Размещайте отраслевые новости, вопросы, цитаты или статьи. Следите за вдохновляющими людьми и компаниями в вашей области, особенно теми, на кого вы ориентируетесь в поиске работы.

2. Адаптируйте свое резюме в соответствии с описанием вакансии

Отправка одного и того же общего резюме и сопроводительного письма для нескольких заявлений о приеме на работу не поможет вам выделиться среди работодателей. Подберите свое резюме и сопроводительное письмо специально для каждой возможности, даже если рабочие места кажутся схожими или вы не совсем определились со своей карьерой.

Изучив описание работы, запишите ключевые слова и фразы, которые они используют, или навыки, которые они ищут. Ваше резюме получит больше веса, если вы будете использовать те же слова и фразы. Во время интервью будьте предельно сосредоточены о том, что вы можете предложить заняв эту должность, и насколько вы увлечены и полны энтузиазма.

3. Корректура, корректура, корректура

Небольшие ошибки в вашем резюме или сопроводительном письме могут сильно выделиться и повлиять на общее восприятие работодателем вас как кандидата. Дважды проверьте, что имена, должности и компании в материалах ваших заявлений соответствуют работе, на которую вы претендуете, особенно когда вы создаете индивидуальные документы для каждой вакансии.

Далее, приобретите привычку вычитывать все. Напечатайте и прочитайте свое резюме и сопроводительное письмо в обратном направлении, чтобы поймать любые опечатки или ошибки. Затем попросите друга или члена семьи вычитать его. Вы никогда не можете быть слишком осторожны!

4. Проведите исследование

Работодатели поделились, что их самая большая проблема на ярмарках вакансий - это встречи с потенциальными кандидатами на работу, которые недостаточно знакомы с компанией или с тем, что они делают. Это может создать впечатление, что вы не так серьезно относитесь к возможности трудоустройства.

Несколько минут исследования могут изменить ситуацию. Прочитайте раздел «о нас» на веб-сайте или в блоге компании. Проверьте их учетные записи в социальных сетях, чтобы получить представление об офисной культуре. Работодатели любят видеть, что вы нашли время, чтобы познакомиться с интересующей вас компанией. Это также может помочь вам подготовить собственные вопросы для интервью, чтобы продемонстрировать свои знания и стремление к должности.

5. Используйте свою сеть

Многие думают, что поиск работы - это уединенный процесс, но более чем нормально обращаться за помощью! Ваша сеть поможет вам в этом путешествии.

Возможно, это не так, но вы, вероятно, уже имеете широкую сеть, на которую можно положиться. Среди вашего окружения есть люди, которые готовы и хотят помочь вам в вашем поиске. Обратитесь, чтобы сообщить им, что вы ищете и как они могут быть полезны. Доступны ли они для корректуры или могут связать вас с менеджером по найму с прекрасной возможностью, никогда не повредит спросить об этом.

6. Не бойтесь отправлять резюме

Единственный надежный способ не получить работу - никогда не претендовать на нее. Иногда мы отказываемся от больших возможностей, если не думаем, что удовлетворяем всем требованиям, перечисленным в должностной инструкции. Если вы привлечены к позиции и думаете, что можете сделать это хорошо, подайте заявку, даже если вы не встречаете каждый элемент в списке. Большинство работодателей проводят собеседование с кандидатами, если они соответствуют большинству их критериев, пишет phys.org.