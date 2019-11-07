Мексиканские мамонты: древние люди строили ловушки для охоты на шерстистых мамонтов

По крайней мере 14 скелетов шерстистых мамонтов были обнаружены в Мексике в ловушках, построенных людьми около 15 000 лет назад.

Недавнее обнаружение более 800 костей мамонта может изменить наше понимание того, как рано люди охотились на огромных животных.

По словам официальных лиц, две ямы в Тультепеке к северу от Мехико - первые обнаруженные гигантские ловушки, с помощью которых древние люди охотились на шерстистых мамонтов. Ранние охотники, возможно, загоняли млекопитающих в ловушки, используя факелы и ветви.

При этом Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) сообщает, что в северной части Мехико можно обнаружить еще больше ловушек.

Археологи полагали, что ранние люди убивали мамонтов, только если животные были пойманы в ловушку или ранены. Однако открытие INAH искусственных ловушек может означать, что такие охоты были запланированы.

Диего Прието Эрнандес, директор института, сказал, что открытие «представляет собой водораздел, поворотный момент в том, что мы до сих пор представляли себе как взаимодействие охотников-собирателей с этими огромными травоядными животными».

Две ямы имеют глубину около 1,7 м (5 футов 6 дюймов) и диаметр 25 метров. Раскопки на участке ведутся уже 10 месяцев и в настоящее время продолжаются, пишет BBCNews.