Песков опроверг обсуждение предложения об оплате ремонта ветхих домов за счет россиян

В Кремле этот вопрос не обсуждался, сообщил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не обсуждалось предложение об оплате ремонта ветхих домов за счет российских граждан. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о соответствующих решениях, отметив, что в Кремле этот вопрос не поднимался. Песков также сообщил, что от администрации президента в правительство никаких рекомендаций на этот счет не поступало.

Добавляется, что в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявили, что введение программы ремонта ветхого жилья никак не скажется на величине платежей российских граждан, так как соответствующий законопроект не предполагает увеличение взносов на капремонт, пишет ТАСС.