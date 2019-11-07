Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 НОЯ, 19:22 МСК
USD (ЦБ)    63,7298
EUR (ЦБ)    70,5489

07 НОЯ, 19:22 МСК
USD (ЦБ)    63,7298
EUR (ЦБ)    70,5489

Песков опроверг обсуждение предложения об оплате ремонта ветхих домов за счет россиян

07.11.2019 18:39
Комментарии
Песков опроверг обсуждение предложения об оплате ремонта ветхих домов за счет россиян

В Кремле этот вопрос не обсуждался, сообщил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не обсуждалось предложение об оплате ремонта ветхих домов за счет российских граждан. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о соответствующих решениях, отметив, что в Кремле этот вопрос не поднимался. Песков также сообщил, что от администрации президента в правительство никаких рекомендаций на этот счет не поступало.

Добавляется, что в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявили, что введение программы ремонта ветхого жилья никак не скажется на величине платежей российских граждан, так как соответствующий законопроект не предполагает увеличение взносов на капремонт, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
В России могут ввести программу ремонта ветхого жилья за счет граждан
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Капитальный провал? Счетная палата заявила о неэффективности капремонта жилья в регионах России

Капитальный провал? Счетная палата заявила о неэффективности капремонта жилья в регионах России
Экономика

Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?

Перегнать Россию. Почему в США боятся российских и китайских разработок в сфере искусственного интеллекта?
Политика

Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары

Деньги на экспорт. Как государство помогает поставлять за рубеж российские товары
Экономика

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?

Москва в промышленных масштабах. Как власти столицы стимулируют приток инвестиций в производство?
Интервью и комментарии

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?

Планы на триллион. Как правительство и Банк России собираются распечатывать «кубышку» ФНБ?
Экономика

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?

IT-импортозамещение поневоле. Как продаваемые в России гаджеты «переобуют» в российский софт?
Общество

Узнай, страна

Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»

Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»

В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС

В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС

В Приморском крае запустили единственное на Дальнем Востоке производство полимерных гофротруб

В Приморском крае запустили единственное на Дальнем Востоке производство полимерных гофротруб

В Якутии впервые внедрили систему спутникового слежения в животноводстве

В Якутии впервые внедрили систему спутникового слежения в животноводстве

Новости дня

19:00 Стало известно, когда начнется продажа билетов на поезда в Крым Стало известно, когда начнется продажа билетов на поезда в Крым
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
18:14 Кремль отказался проверять слова Кадырова об оскорблениях в сети Кремль отказался проверять слова Кадырова об оскорблениях в сети
17:47 Сотрудники правоохранительных органов арестовали группу кредитных мошенников Сотрудники правоохранительных органов арестовали группу кредитных мошенников
17:21 При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали шесть человек При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали шесть человек
16:30 Песков объяснил данные Счетной палаты о снижении численности населения Песков объяснил данные Счетной палаты о снижении численности населения
16:12 Макрон предложил Евросоюзу создать единую европейскую армию Макрон предложил Евросоюзу создать единую европейскую армию
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
Эффект санкций. Какие отрасли российской экономики поднялись на контрсанкциях и импортозамещении?
16:07 Мексиканские мамонты: древние люди строили ловушки для охоты на шерстистых мамонтов Мексиканские мамонты: древние люди строили ловушки для охоты на шерстистых мамонтов

Узнай, страна!

17:05 Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
13:43 В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС В Костромской области впервые создана селекционно-генетическая лаборатория костромской породы КРС
11:40 Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции Предприниматели Вологодской области обсудили развитие кооперационных связей с делегациями из Франции
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter