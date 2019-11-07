В России могут ввести программу ремонта ветхого жилья за счет граждан

Эксперты, опрошенные «Известями», считают, что это могут быть бесполезные траты, поскольку ветхое жилье так или иначе станет негодным.

Ремонт ветхого дома предлагается проводить за счет жильцов до те пор, пока ему не будет присвоен статус аварийного. В интервью «Известиям» представитель Минстроя уточнил, что таких домов с износом сегодня порядка 70%. Для реализации задумки планируется проработать ряд подпрограмм по капитальному ремонту. Причем, соответствующая инициатива будет рассматриваться уже сегодня во время парламентских слушаний в ГД.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, есть риск что это будут бесполезные траты. Как минимум потому, что ветхое жилье так или иначе станет негодным.